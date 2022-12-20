ЗАМАНА - Премьер-министр республики поздравил сотрудников ФСБ по Дагестану с профессиональным праздником

Премьер-министр республики поздравил сотрудников ФСБ по Дагестану с профессиональным праздником

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20 декабря, 2022. Вторник 13:52
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Премьер-министр республики поздравил сотрудников ФСБ по Дагестану с профессиональным праздником

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил сотрудников ФСБ по республике с профессиональным праздником.

Премьер-министр республики поздравил сотрудников ФСБ по Дагестану с профессиональным праздником

«Уважаемые сотрудники Управления ФСБ России по Республике Дагестан! Дорогие ветераны органов безопасности! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Свою жизнь вы посвятили тяжелой, очень опасной, но благородной службе во имя Родины. Действуя в сложнейших условиях оперативной обстановки, вы всегда находитесь на передовой линии борьбы с преступностью, активно способствуете поддержанию стабильности в республике, обеспечиваете безопасность общества и государства. Мы свято храним память о наших товарищах, исполнявших свой долг на полях сражений и в мирное время, о тех, кто пожертвовал жизнью на благо Отечества. И сегодня коллектив Управления ФСБ России по Республике Дагестан, продолжая славные традиции, заложенные предыдущими поколениями, вносит достойный вклад в дело защиты внутренних и внешних интересов нашей страны и ее граждан. Перед органами государственной безопасности нашей страны сегодня стоят непростые задачи по противодействию спецслужбам иностранных государств, борьбе с терроризмом и экстремизмом, коррупцией и организованной преступностью. Способность решать их вы доказываете каждодневной работой и конкретными результатами. В этот знаменательный день примите искренние слова уважения и признательности за ваш нелегкий труд на благо республики и всей страны, крепкого здоровья вам и вашим близким, счастья, благополучия и удачи», — обратился премьер.

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