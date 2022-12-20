ЗАМАНА - Дагестан стал лидером по числу строящихся объектов образования среди регионов России

Дагестан стал лидером по числу строящихся объектов образования среди регионов России

Автор
20 декабря, 2022. Вторник 11:10
|||
Дагестан стал лидером по числу строящихся объектов образования среди регионов России

«В 2022 году осуществлялось проектирование и возведение беспрецедентного для республики количества школ и детских садов – это 158 объектов образования, из которых 103 школы и 55 детских садов», — рассказал Сергею Меликову министр строительства. Информация об этом появилась в телеграм-канале Администрации Главы Дагестана.

Дагестан стал лидером по числу строящихся объектов образования среди регионов России

Как заявил министр, до конца текущего года в эксплуатацию будут введены 42 школы, что заметно превышает показатели минувших лет.

Прочитано 29 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top