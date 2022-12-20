ЗАМАНА - Глава Дагестана поздравляет с Ханукой иудеев республики

Глава Дагестана поздравляет с Ханукой иудеев республики

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20 декабря, 2022. Вторник 10:50
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Глава Дагестана поздравляет с Ханукой иудеев республики

Глава Дагестана поздравляет с Ханукой иудеев региона. Об этом пишет его официальный сайт.

Глава Дагестана поздравляет с Ханукой иудеев республики

Поздравляю жителей республики, кому близки традиции иудаизма, с наступившим праздником Ханука!

На протяжении тысячелетий еврейский народ хранит и отмечает этот праздник света, радости, надежды на завтрашний день, незыблемости идеалов добра и справедливости, которые имеют приоритетное значение во все времена и для каждого народа.

Ханука – это, прежде всего, очень теплый семейный праздник, объединяющий представителей разных поколений. Подарки и поздравления, встречи и застолья – все это так важно, чтобы объединять людей, укреплять между ними доверие и взаимное уважение, чтобы заботиться о ближних, об их здоровье, телесном и духовном. Особенно о тех людях, которым сейчас трудно, о тех, кто на переднем крае ведет борьбу со злом.

Желаю всем, кто отмечает этот праздник, мира, здоровья и благополучия.

Пусть близкие люди всегда будут рядом!

Пусть каждый найдет возможность зажечь еще одну свечу в своей душе и щедро поделиться светом с родными, с окружающими, со всем миром.

Глава Республики Дагестан

С. Меликов

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