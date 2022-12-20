В мероприятии приняли участие сотрудники Минтруда Дагестана, администрации Махачкалы, сотрудники городского управления образования, университетов, колледжей и выпускники школ города.
Ярмарку посетило порядка 500 школьников Махачкалы, которым удалось ознакомиться с перечнем востребованных на рынке труда профессий и получить консультативные услуги по выбору будущей работы. Кроме того, подростки научились правильно составлять резюме.
Аналогичные акции службами занятости Минтруда региона организуются и в других городах республики.