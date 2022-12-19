Более 11 000 человек ревакцинировано в махачкалинской поликлинике №3

«Вакцинация и ревакцинация против коронавируса идет планово, то есть в первую очередь прививку делают врачи и преподаватели, граждане старше 60 лет, которые страдают хроническими заболеваниями и так далее. С начала прививочной кампании в поликлинике №3 вакцину получили 29 090 дагестанцев, из которых уже ревакцинировались 11 221 человек», – сообщила Марьям Мусаева.

В данный момент в регионе фиксируется снижение заболеваемости COVID-19. Врач-инфекционист отмечает, что она и весь коллектив учреждения вакцинировались и периодически ревакцинируются против коронавируса, к чему призывают и всех махачкалинцев.