В мероприятии поучаствовал глава Минмолодежи Камил Саидов, общественники и неравнодушные жители региона.
«Мы не в первый раз поддерживаем наших военнослужащих, их семьи, малоимущих и семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. И сейчас благодаря акции «Мы вместе» каждый может частью праздника и помочь нуждающимся», — высказался Саидов.
Деятельность пункта осуществляется при поддержке руководителя Отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства РД Шамиля Алиева и исторического музея «Россия - моя история».