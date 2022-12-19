ЗАМАНА - Педагог из Дагестана одержала победу на Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок»

Педагог из Дагестана одержала победу на Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок»

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19 декабря, 2022. Понедельник 15:22
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Педагог из Дагестана одержала победу на Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок»

Дагестанская учительница одержала победу на Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок».

Педагог из Дагестана одержала победу на Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок»

Учительница истории и обществознания Саликской школы Дербентского района Вероника Мирзоева выиграла 1 место во Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок». Ей вручили медаль «За службу образованию». Финал мероприятия состоялся в Москве, в нем поучаствовало более 100 преподавателей со всей страны.

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