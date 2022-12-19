Учительница истории и обществознания Саликской школы Дербентского района Вероника Мирзоева выиграла 1 место во Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок». Ей вручили медаль «За службу образованию». Финал мероприятия состоялся в Москве, в нем поучаствовало более 100 преподавателей со всей страны.
Педагог из Дагестана одержала победу на Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок»
- Автор Дарья
- 19 декабря, 2022. Понедельник 15:22
Дагестанская учительница одержала победу на Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок».
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