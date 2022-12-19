В Акушинском районе завершилось строительство пяти новых ФАПов

Сами жители района рассказывают, что для них это настоящий праздник. Строительные работы в ФАПах сел Аметекмахи, Кули, Цуни, Верхнее Мулебки и Уллучара уже завершились, совсем скоро пункты откроют двери для посетителей.

«В горной местности важен каждый шаг, каждый метр расстояния — там всё сложнее. То, что мы сейчас имеем возможность обеспечить там удобные условия для получения медпомощи соответствующего качества, будет приносить свои плоды долгие годы. Это сохранение здоровья граждан, наших пожилых пациентов, которые не могут ездить далеко. Это наблюдение и обследование наших детей, которые должны расти здоровым поколением. Это жизнь и развитие горных территорий Дагестана» — высказалась глава ведомства Татьяна Беляева.