В Магарамкентском районе идет работа по догазификации

В Магарамкентском районе продолжается активная деятельность по догазификации. Работа осуществляется руководством Дагестана совместно с корпорацией «Газпром» и администрациями муниципальных образований.

На данный момент 160 заявок от жителей Магарамкентского района поступили для включения в программу социальной догазификации. Из них 110 заявок уже одобрены и включены в расписание. Заявки на участие в программе социальной газификации принимаются в газовой эксплуатационной службе района и в администрации района. При заполнении заявления гражданину необходимо предоставить все требуемые документы, которые нужны для подключения домовладения.

В данный момент в муниципалитете по программе догазификации подключено 12 домов в селах Магарамкент, Куйсун, Яраг-Казмаляр, Филя, Оружба, Самур и Новый-Аул.