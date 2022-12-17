ЗАМАНА - В Новолакском районе с января 2023 года начнут работу 4 детских сада

В Новолакском районе с января 2023 года начнут работу 4 детских сада

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17 декабря, 2022. Суббота 01:49
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В Новолакском районе с января 2023 года начнут работу 4 детских сада

Возведение четырех детских садов почти завершилось в Новолакском районе в рамках государственной программы по развитию СКФО. Об этом проинформировал заместитель главы Минэкономики России Сергей Назаров.

В Новолакском районе с января 2023 года начнут работу 4 детских сада

«Открытие четырех новых детских садов полностью покроет очередь в детские сады на переселенческой территории Новолакского района и позволит обеспечить новые рабочие места для трудоустройства около 200 граждан. В селах улучшится уровень доступности и качество дошкольного образования», — высказался Назаров. Лидер Новолакского района Магомед-Гаджи Айдиев доложил замминистру в ходе осмотра объектов, что три дошкольных учреждения на 370 мест они собираются открыть до конца нынешнего года, а детский сад на 250 мест в первом квартале будущего года. Он уточнил, что сады рассчитаны и на ясельные группы, где будут принимать малышей с 1,5 лет.

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