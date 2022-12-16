Жители Дагестана приглашаются к участию в обучающем онлайн-марафоне Фонда президентских грантов

Жители Дагестана могут поучаствовать в обучающем онлайн-марафоне Фонда президентских грантов.

Фонд приглашает принять участие в обучении НКО. Учебный курс поможет создать качественный проект и направить заявку на следующий грантовый конкурс.

Марафон начнется 11 января и продлится до 3 марта, а заявку на участие можно отправить до 19 декабря.

Участников ждет следующее расписание:

— семь недель поэтапной разработки проекта;

— шесть онлайн-встреч с тренером в малых группах по 20-25 человек;

— индивидуальное изучение материалов онлайн-курса фонда по социальному проектированию.

Подробную информацию можно прочитать на портале.