ЗАМАНА - Кайтагские мастерицы представили Дагестан на торжественной презентации акции «Вышитая карта России» в Москве

Кайтагские мастерицы представили Дагестан на торжественной презентации акции «Вышитая карта России» в Москве

Автор
15 декабря, 2022. Четверг 15:44
|||
Кайтагские мастерицы представили Дагестан на торжественной презентации акции «Вышитая карта России» в Москве

Мастерицы из Кайтагского района: руководитель этнического центра «Кайтаги» Зубайдат Гасанова и ведущий мастер-художник Разият Магомедова поучаствовали в торжественной презентации акции «Вышитая карта России», которая прошла в рамках празднования Дня Конституции РФ в МГАТ «Русская песня» в Москве.

Кайтагские мастерицы представили Дагестан на торжественной презентации акции «Вышитая карта России» в Москве

В рамках мероприятия кайтагские мастерицы были награждены Благодарственными письмами от лидера Чувашской Республики Олега Николаева за сохранение традиционных, материальных и духовных ценностей России, содействие этнокультурному развитию народов и активное участие во Всероссийской акции «Вышитая карта России».

Стоит заметить, что грамота и памятная книга также были вручены и третьей мастерице – художнику-дизайнеру Анне Амаровой, которая вместе с Зубайдат Гасановой и Разият Магомедовой внесла свой вклад в создание рукотворного шедевра. Руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов заметил, что такую ювелирную работу по созданию карты Дагестана и Российской Федерации могли проделать только настоящие патриоты — мастерицы, искренне любящие свое отечество. Подробнее материал можно прочитать тут.

Прочитано 27 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top