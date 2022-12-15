Организатором мероприятий в республике выступает Минмолодёжи РД совместно с общественными организациями, муниципалитетами и органами исполнительной власти.
В 2022 году новогодние подарки будут направлены детям военнослужащих-участников СВО.
«В минувшем году в рамках этих акций мы смогли поздравить и вручить подарки более 18 000 детям, передать более 4 000 продуктовых наборов пожилым и нуждающимся», — сообщил глава Минмолодёжи региона Камил Саидов.
Стоит заметить, что мероприятия будут проходить до 8 января будущего года.