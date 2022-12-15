ЗАМАНА - В Дагестане детям участников СВО подарят новогодние подарки

В Дагестане детям участников СВО подарят новогодние подарки

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15 декабря, 2022. Четверг 15:18
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В Дагестане детям участников СВО подарят новогодние подарки

С 15 декабря в Дагестане в рамках акции #МЫВМЕСТЕ начинается проведение различных новогодних акций. Это, например, «Ёлка желаний», «Новый год в каждый дом», «Новогодние окна» и так далее.

В Дагестане детям участников СВО подарят новогодние подарки

Организатором мероприятий в республике выступает Минмолодёжи РД совместно с общественными организациями, муниципалитетами и органами исполнительной власти. 

В 2022 году новогодние подарки будут направлены детям военнослужащих-участников СВО. 

«В минувшем году в рамках этих акций мы смогли поздравить и вручить подарки более 18 000 детям, передать более 4 000 продуктовых наборов пожилым и нуждающимся», — сообщил глава Минмолодёжи региона Камил Саидов. 

Стоит заметить, что мероприятия будут проходить до 8 января будущего года.

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