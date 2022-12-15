Глава Дагестана прокомментировал трагические ДТП на дорогах региона

К сожалению, в нашей республике за последние дни произошло две трагедии на дорогах: сначала трое совсем молодых ребят погибли в Карабудахкентском районе, пытаясь догнать свадебный кортеж, а сегодня в Ногайском районе жертвами аварии стали четыре человека, в том числе 5-летний ребёнок. Обстоятельства выясняются, но уже ясно, что в обоих случаях имели место нарушение правил дорожного движения и невнимательность. Эти трагедии забрали людей, у которых впереди была целая жизнь… Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Выдержки и стойкости вам пережить это страшное горе. Мы со своей стороны готовы оказать всю необходимую помощь. А водителям снова напоминаю о той ответственности, которую вы несёте с той самой минуты, как сели за руль. Будьте благоразумны! Цена ошибок на дорогах слишком высока!