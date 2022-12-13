Ахтынская джума-мечеть перешла в собственность местной религиозной организации

ТУ Росимущества в Дагестане передало в безвозмездное пользование местной исламской религиозной организации Джума-мечеть, которая стоит в селе Ахты, информирует пресс-служба ведомства.

Уточняют, что Ахтынская джума-мечеть представляет интерес как памятник архитектуры конца 19 века – зарождения местной архитектурной школы. В данный момент она является объектом культурного наследия федерального значения. Мечеть построена из камня и стоит над селом на склоне горы, цокольная ее часть врублена прямо в скалу. Передача религиозного сооружения осуществлялась по правилам Федерального закона от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, пребывающего в государственной или муниципальной собственности.