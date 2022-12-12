Глава РД поручил решить вопрос с возвращением останков наиба Хаджи-Мурата в республику

Выступая на оперативном заседании по актуальным вопросам в доме правительства, Меликов напомнил, что это продолжение уже начатой работы. «На этот важный вопрос обратили внимание общественники Дагестана, а я, конечно, полностью их в этом поддерживаю. Деятельность в этом направлении уже идет, и мы планируем довести ее до конца, чтобы останки дагестанских воинов были преданы земле в соответствии со всеми религиозными канонами», – высказался Меликов.

Выполнением задачи займется специальная рабочая команда под руководством председателя Общественной палаты Дагестана. К ней также будут привлечены госсекретарь региона Магомед-Султан Магомедов, сотрудники Миннаца и общественные деятели.