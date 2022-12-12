Глава Дагестана поздравляет жителей республики с Днем Конституции РФ

Уважаемые дагестанцы!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации!

Принятый в 1993 году всенародным голосованием Основной закон, по которому живет вся наша страна, стал прочным фундаментом формирования политической, экономической, социальной и правовой системы России. В непростое, переломное время был сделан исторический выбор ради настоящего и будущего нашей Родины.

За прошедшие десятилетия высший правовой акт не раз доказывал свою эффективность, обеспечивая приоритетные условия для свободного развития личности и общества, для сохранения независимости и территориальной целостности многонационального государства. И сегодня Конституция помогает нам находить ответы на самые сложные вопросы, справляться с новыми вызовами.

Дагестан – неотъемлемая составная часть Российской Федерации, и мы свято чтим такие ценности, как безусловное верховенство закона, патриотизм, духовное единение с братскими народами великой страны, бережное отношение к родной культуре и языкам, традиции крепкой семьи, воспитание настоящих защитников Отечества. Как и все россияне, мы несем ответственность за судьбу нашей Родины!

Пусть этот день и впредь объединяет нас стремлением жить в мире и согласии, делать все возможное для процветания Дагестана и России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых достижений и успехов в добрых делах во благо Отечества.

Глава Республики Дагестан

С. Меликов