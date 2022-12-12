В Дагестане стартовал форум "Волонтеры туризма"

Около 100 человек поучаствовало в региональном форуме "Волонтеры туризма" в Дагестане, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтуризма республики.

"В Махачкале прошел II региональный форум "Волонтеры туризма". В нем поучаствовало 100 добровольцев. Официальный старт мероприятию дал глава Министерства туризма Эмин Мерданов, который озвучил, что волонтерское движение в регионе активно развивается, пополняется молодыми людьми с новыми идеями и проектами", — заявляет пресс-служба.

Как заявили организаторы, ключевая цель — путем организации добровольческого движения в области туризма обеспечить в Дагестане гостеприимную среду. "Туристская привлекательность республики определяется не только числом достопримечательностей, но и атмосферой, которую создают люди — атмосферой гостеприимства и доброжелательности", — заявляет ведомство.