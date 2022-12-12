ЗАМАНА - В Дагестане стартовал форум "Волонтеры туризма"

В Дагестане стартовал форум "Волонтеры туризма"

Автор
12 декабря, 2022. Понедельник 10:28
|||
В Дагестане стартовал форум &quot;Волонтеры туризма&quot;

Около 100 человек поучаствовало в региональном форуме "Волонтеры туризма" в Дагестане, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтуризма республики.

В Дагестане стартовал форум "Волонтеры туризма"

"В Махачкале прошел II региональный форум "Волонтеры туризма". В нем поучаствовало 100 добровольцев. Официальный старт мероприятию дал глава Министерства туризма Эмин Мерданов, который озвучил, что волонтерское движение в регионе активно развивается, пополняется молодыми людьми с новыми идеями и проектами", — заявляет пресс-служба.

Как заявили организаторы, ключевая цель путем организации добровольческого движения в области туризма обеспечить в Дагестане гостеприимную среду. "Туристская привлекательность республики определяется не только числом достопримечательностей, но и атмосферой, которую создают люди атмосферой гостеприимства и доброжелательности", заявляет ведомство.

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top