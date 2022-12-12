В Махачкале появился новый сквер

Как высказался и.о. мэра столицы региона Ризван Газимагомедов, жители микрорайона Редукторный и его гости смогут комфортно отдыхать в сквере. Обеспечены условия и для представителей старшего поколения – они могут играть в шахматы, шашки и иные настольные игры в специально установленном для этого павильоне. Будущей весной сквер будут озеленять.

