Больше 600 человек приняло участие в ночном забеге «Огни Дербента»

Более 600 человек поучаствовало в ночном забеге «Огни Дербента», который стартовал с крепости Нарын-кала, информирует пресс-служба Министерства туризма республики.

Начиная мероприятие, глава Минтуризма Эмин Мерданов пожелал удачи участникам и сообщил, что забег станет ежегодным.

«Я рад приветствовать вас на нашей гостеприимной земле Дагестана, в этом прекрасном городе Дербенте. Я надеюсь, мы вас еще не раз увидим здесь, потому что планируем этот забег сделать ежегодным», – высказался Мерданов.

Участникам мероприятия предстояло пробежаться по красивейшему маршруту. Путь проходил по старинным улочкам и прогулочной зоне Дербента, а старт и финиш находились на территории старинной крепости Нарын-Кала. Дистанций было несколько для бегунов разного уровня: 21, 10 и 3 км. Также каждый желающий мог пробежать короткую дистанцию по ночному городу – 900 м.

Победители и призеры получили дипломы, медали, а также ценные призы.