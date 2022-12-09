ЗАМАНА - Фабрика имени Шамиля наладила выпуск продукции для военнослужащих

Фабрика имени Шамиля наладила выпуск продукции для военнослужащих

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09 декабря, 2022. Пятница 16:48
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Фабрика имени Шамиля наладила выпуск продукции для военнослужащих
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня, 9 декабря, посетил швейную фабрику имени Имама Шамиля в Избербаше, куда он приехал в сопровождении руководителя Минпрома региона Низама Халилова, первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Шарипа Шарипова и мэра Избербаша Магомеда Исакова.
Фабрика имени Шамиля наладила выпуск продукции для военнослужащих

На швейной фабрике делегация ознакомилась с процессом производства продукции, далее они осмотрели цеха и побеседовали со швеями.

Начальница предприятия Аминат Алиева рассказала, что объем производства в нынешнем году заметно вырос. Проблем с продажей продукции у фабрики нет.

«В 2021 год объем производства составил 10,4 млн рублей, а за январь-сентябрь текущего года показатель уже достиг 13 млн рублей», — поделилась она.

По итогам визита премьер поручил Минпрому Дагестана проработать меры поддержки швейного предприятия, а также рассмотреть возможности расширения производства и обновления фабрики.

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