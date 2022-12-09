Глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов 9 декабря, в День героев Отечества, возложил цветы к мемориалу братьев Нурбагандовых в Избербаше. «Мы чтим память о них, они навсегда в наших сердцах. На таких примерах учится наше подрастающее поколение. Фраза Магомеда Нурбагандова «Работайте, братья!» - это великие слова, это слова героя. У него были лишь доли секунды, чтобы принять решение, и в его душе была сила духа», — высказался премьер.
Абдулмуслимов: «Память о братьях Нурбагандовых навсегда в наших сердцах»
- Автор Дарья
- 09 декабря, 2022. Пятница 14:09
Премьер-министр Дагестана: «Память о братьях Нурбагандовых навсегда в наших сердцах».
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