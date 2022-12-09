Его жизнь трагически оборвалась 10 июля 2016 года, когда Магомед с родственниками отдыхал в лесу недалеко от селения Сергокала. На отдыхающих напали пятеро вооруженных человек. Узнав, что Нурбагандов действующий сотрудник полиции, боевики потребовали, чтобы он призвал своих коллег оставить службу в органах. Но Магомед до конца остался верен присяге. Его последние слова были: «Работайте, братья!». После этого призыва он был застрелен. Видеозапись случившегося была обнаружена в телефоне одного из уничтоженных боевиков 7 сентября.

Подвиг героя-дагестанца не был забыт. 21 сентября за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Нурбагандову Магомеду Нурбагандовичу было присвоено звание Героя России. Президент России Владимир Путин вручил звезду Героя его родителям.