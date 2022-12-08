ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравляет сотрудников казначейской службы с 30-летием со дня образования российского казначейства

Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравляет сотрудников казначейской службы с 30-летием со дня образования российского казначейства

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08 декабря, 2022. Четверг 09:50
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Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравляет сотрудников казначейской службы с 30-летием со дня образования российского казначейства
Премьер-министр РД поздравил сотрудников казначейской службы с 30-летием образования российского казначейства.
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравляет сотрудников казначейской службы с 30-летием со дня образования российского казначейства
Уважаемые сотрудники и ветераны казначейской службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – 30-летием образования российского казначейства!

Сегодня казначейство представляет собой динамично развивающуюся систему, которая направлена на укрепление финансовой устойчивости бюджетной системы Российской Федерации, повышение эффективности управления бюджетными расходами и обеспечение прозрачности публичных финансов.

За тридцатилетнюю историю функции казначейства существенно расширились: от исполнения кассовых операций и осуществления предварительного контроля до выполнения функций крупнейшего оператора государственных информационных систем. Сегодня казначейство – локомотив цифровых технологий в финансово-бюджетной сфере.

Казначейство подтверждает свою необходимость и значимость, способствует повышению роли федерального бюджета в укреплении и стабилизации финансовой системы России.

Уважаемые сотрудники и ветераны Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан! Выражаю вам благодарность за добросовестный труд и преданность профессии! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений на благо Дагестана и России.

С уважением, Председатель Правительства РД А.М.Абдулмуслимов.

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