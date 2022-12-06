ЗАМАНА - Дагестанское региональное отделение «Волонтеры-медики» стало одним из лучших в России

Дагестанское региональное отделение «Волонтеры-медики» стало одним из лучших в России

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06 декабря, 2022. Вторник 15:21
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Дагестанское региональное отделение «Волонтеры-медики» стало одним из лучших в России

Волонтеры со всех субъектов России принимают участие в Международном форуме гражданского участия «#МыВместе», который проходит с 4 по 7 декабря в Москве.

Дагестанское региональное отделение «Волонтеры-медики» стало одним из лучших в России

В рамках мероприятия были подведены итоги работ всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» за нынешний год. Так, дагестанское отделение движения стало лучшим в категории «Регионы с численностью более 2 млн человек».

При выборе победителя были важны результаты работы за 2022 год, число и формат организованных мероприятий, количество привлеченных добровольцев и участие в федеральных проектах.

«В этом году работа нашего отделения была масштабной и разносторонней. У нас развивались новые направления работы, мы одержали победу в конкурсе лучших добровольческих практик "Регион добрых дел" и получили грантовую поддержку. На форуме “#МыВместе” дагестанское отделение выиграло заслуженный и ценный приз – победу в конкурсе»", – высказался республиканский руководитель «Волонтеров-медиков» Абузагир Ибрагимов.

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