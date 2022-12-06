ЗАМАНА - Магазины, пункты выдачи заказов и кофейни Дагестана смогут принимать посылки «Почты России»

Магазины, пункты выдачи заказов и кофейни Дагестана смогут принимать посылки «Почты России»

Автор
06 декабря, 2022. Вторник 14:51
|||
Магазины, пункты выдачи заказов и кофейни Дагестана смогут принимать посылки «Почты России»

«Почта России» объявила о старте программы приема посылок в доставку для розничных магазинов, пунктов выдачи заказов маркетплейсов и кофеен. Об этом информирует пресс-служба почтовой организации.

Магазины, пункты выдачи заказов и кофейни Дагестана смогут принимать посылки «Почты России»

«Почта расширяет сотрудничество с малым и средним бизнесом. Отныне розничные магазины, пункты выдачи заказов любых маркетплейсов и даже кофейни, которые стоят дальше 500 метров от почтового отделения, смогут принимать посылки в доставку», – заявляет пресс-служба.

Сообщается, что в зависимости от числа принятых отправлений «Почта России» будет выплачивать агентское вознаграждение – до 15% от стоимости доставки. Компания будет забирать посылки каждый день, если в течение дня клиенты оставили больше 5 посылок, в иных случаях – через день.

Прочитано 91 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top