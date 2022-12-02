В Дагестане состоится IX парламентский форум «Историко-культурное наследие России»

Об этом Валентина Матвиенко проинформировала во время встречи с лидерами центров народного творчества, домов и дворцов культуры, представителями сферы культуры и искусства.

Председатель СФ сообщила, что будущий Форум будет приурочен к 100-летнему юбилею классика поэзии Расула Гамзатова, внесшего огромный вклад в развитие культуры своей малой родины и российской культуры в целом. В связи с этим спикер верхней палаты парламента пригласила деятелей культуры со всей России поучаствовать в нем: «Верхняя палата парламента уделяет большое внимание сохранению историко-культурного наследия, регулярно проводит крупные мероприятия, посвященные этой теме, в разных регионах», – высказалась Валентина Матвиенко.

Она также напомнила, что Совет Федерации активно поддерживал появление в России нового праздника – Дня народных художественных промыслов.