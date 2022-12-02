«Единая Россия» запустила в Дагестане акцию «Новогодняя почта»

Также в приемные «Единой России» можно принести самостоятельно нарисованные открытки. Как сообщила заместительница секретаря генсовета «Единой России» Анна Кузнецова, в разных уголках страны дети нарисуют открытки для защитников – для тех, кто на передовой, напишут поздравления с Новым годом и теплые пожелания. «А в преддверии Нового года “Единая Россия” передаст эти послания нашим военным, нашим героям! Новый год – это всегда время чудес, волшебства. Уверена, нашим защитникам будет приятно получить новогодние открытки от детей, а добрые, искренние пожелания обязательно сбудутся», – заявила она.