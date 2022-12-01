В Махачкале прошла встреча с участником СВО

И. Магомедов родился в Дербенте. В 13 лет поступил в Тверское Суворовское училище. Далее учебу продолжил в Московском высшем военном командном общевойсковом училище. Является мастером спорта по армейским рукопашным боям.



После завершения учебы отслужил пол года в первом Севастопольском мотострелковом полку. Далее был направлен в зону СВО. В ходе спецоперации получил ранение в руку, но своевременно и квалифицированно оказав себе первую помощь, сумел сохранить ее от ампутации. В этом бою молодой командир сумел сберечь свой взвод от потерь.

Исмаилом Магомедов ответил на многочисленные вопросы дагестанских журналистов.