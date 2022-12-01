ЗАМАНА - В Махачкале прошла встреча с участником СВО

В Махачкале прошла встреча с участником СВО

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01 декабря, 2022. Четверг 17:32
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В Махачкале прошла встреча с участником СВО В Махачкале прошла встреча с участником СВО

Сегодня в редакции «Лезги газет» состоялась встреча с участником СВО, лейтенантом, кавалером Ордена Мужества Исмаилом Магомедовым.

В Махачкале прошла встреча с участником СВО

И. Магомедов родился в Дербенте. В 13 лет поступил в Тверское Суворовское училище. Далее учебу продолжил в Московском высшем военном командном общевойсковом училище. Является мастером спорта по армейским рукопашным боям.

После завершения учебы отслужил пол года в первом Севастопольском мотострелковом полку. Далее был направлен в зону СВО. В ходе спецоперации получил ранение в руку, но своевременно и квалифицированно оказав себе первую помощь, сумел сохранить ее от ампутации. В этом бою молодой командир сумел сберечь свой взвод от потерь.
Исмаилом Магомедов ответил на многочисленные вопросы дагестанских журналистов.

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