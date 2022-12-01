Как озвучил представитель авиакомпании, перевод рейса «Махачкала – Стамбул» в ежедневный формат позволит удовлетворить высокий спрос дагестанцев на путешествия в столицу Турции, известную своим колоритом и кухней.
«Red Wings» открывает ежедневные рейсы из Махачкалы в Стамбул
- Автор Дарья
- 01 декабря, 2022. Четверг 17:02
Авиаперевозчик «Red Wings» с 1 декабря начинает осуществлять рейсы из Махачкалы в Стамбул 7 раз в неделю. Все полеты выполняются на комфортабельных самолетах SSJ100 вместимостью 100 пассажиров.
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