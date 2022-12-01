ЗАМАНА - «Red Wings» открывает ежедневные рейсы из Махачкалы в Стамбул

«Red Wings» открывает ежедневные рейсы из Махачкалы в Стамбул

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01 декабря, 2022. Четверг 17:02
Василий Кузьмиченок / ТАСС|||
«Red Wings» открывает ежедневные рейсы из Махачкалы в Стамбул

Авиаперевозчик «Red Wings» с 1 декабря начинает осуществлять рейсы из Махачкалы в Стамбул 7 раз в неделю. Все полеты выполняются на комфортабельных самолетах SSJ100 вместимостью 100 пассажиров.

«Red Wings» открывает ежедневные рейсы из Махачкалы в Стамбул

Как озвучил представитель авиакомпании, перевод рейса «Махачкала – Стамбул» в ежедневный формат позволит удовлетворить высокий спрос дагестанцев на путешествия в столицу Турции, известную своим колоритом и кухней.

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