ЗАМАНА - В Табасаранском районе отремонтировали школу, которой исполнилось 55 лет

В Табасаранском районе отремонтировали школу, которой исполнилось 55 лет

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01 декабря, 2022. Четверг 16:11
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В Табасаранском районе отремонтировали школу, которой исполнилось 55 лет
Сегодня, 1 декабря, правительственная делегация во главе с премьер-министром республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым в ходе рабочей поездки в Табасаранский район посетила Ягдыгскую школу № 1, где в рамках федерального проекта «Развитие образования» в текущем году был осуществлен капремонт.
В Табасаранском районе отремонтировали школу, которой исполнилось 55 лет

В школе гостей встретил директор Осман Магомедов, который организовал для них экскурсию по зданию и прилегающей территории. 

Как заявил Магомедов, в 2022 году учебное заведение отмечает юбилей – 55-летие со дня открытия. 

«В рамках капитального ремонта в школе обновили кровлю, заменили окна и двери, обшили фасад здания, разместили новый пол, аудитории обшили гипсокартоном, полностью заменили электроосвещение и систему отопления. Капремонт стал хорошим подарком к юбилею, благодаря которому дети смогут получать знания в комфортабельных классах», — сообщил он.

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