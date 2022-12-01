Больше внимания горным районам

На встрече вместе с Главой района Шамилем Дабишевым также присутствовали Гасан Ибрагимов - заместитель главы МР, Магомедрасул Васкаев - начальник отдела ФК и спорту, Ахмед Магомедов – помощник Главы МО, председатель общественной палаты Левашинского района Али Магомедов и другие.



«… Левашинский район один из самых крупных по численности населения среди других муниципалитетов горного Дагестана. И именно здесь наиболее отчетливо виден весь комплекс различных многочисленных объективных проблем, свойственных любому горному и высокогорному муниципальному образованию. Я сам родом из Левашинского района и хорошо знаю все проблемы его жителей. С удовлетворением хочу отметить, что уже не один год подряд район занимает передовые места в республике по темпам социально-экономического развития. И у местных властей есть положительный опыт решения целого комплекса проблем, который можно и нужно применять в других районах…» - отметил в своем выступлении депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов.



Особое внимание, в ходе встречи, было уделено актуальным вопросам социально-экономического развития района. «… Партия «Единая Россия» прикладывает все усилия для того, чтобы обеспечить на местах соответствующие потребностям населения темпы развития газификации, энергоснабжения, водоснабжения и другим вопросам, без решения которых сегодня невозможно обеспечить необходимый уровень качества жизни наших сельчан…» - так обозначил позицию партии Джамаладин Гасанов.



Одной из острых проблем остается вопрос нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. На встрече была затронута проблема получения лицензии для нормального и полноценного функционирования детского садика в с. Охли. Решение этого вопроса сегодня особенно актуально для молодых семей.



Депутат Гасанов Д.Н. поинтересовался, как решаются ранее поднятые избирателями вопросы, в том числе строительство школы и ремонт участковой больницы в селении Хахита, которые от имени сельчан озвучил житель данного села Яхья Магомедов.



Как отметил Джамаладин Гасанов в решении основных вопросов, по которым обратились заявители, необходимо более тесное и оперативное взаимодействие с федеральных и республиканских министерств и ведомств. Он заверил, что все обращения жителей приняты на заметку, для их дальнейшего решения по депутатскому запросу они будут напрвленны в соответствующие структуры.