ЗАМАНА - Махачкалинские дети могут отправить письмо Деду Морозу

Махачкалинские дети могут отправить письмо Деду Морозу

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30 ноября, 2022. Среда 13:51
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Махачкалинские дети могут отправить письмо Деду Морозу

В одном из отделений «Почты России» в Махачкале появился почтовый ящик для писем Деду Морозу.

Махачкалинские дети могут отправить письмо Деду Морозу

Как информирует пресс-служба Управления Федеральной почтовой связи региона, ящик стоит в отделении почты 367000, которое находится по адресу: г. Махачкала ул. Рустамова1/2. Опустить в него свои послания можно до 31 декабря.

«На табличке рядом с ящиком указан адрес Деда Мороза: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, “Дом Деда Мороза”. Если отправителю необходима помощь, то сотрудники отделения расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку», – заявляет пресс-служба Управления. 

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