ЗАМАНА - В Махачкале готовится к открытию на базе ДГТУ проект «Фабрика процессов»

В Махачкале готовится к открытию на базе ДГТУ проект «Фабрика процессов»

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30 ноября, 2022. Среда 11:12
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В Махачкале готовится к открытию на базе ДГТУ проект «Фабрика процессов»

До конца 2022 года в Дагестане начнет работу учебно-производственная площадка «Фабрика процессов», сформированная в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда», информирует пресс-служба Минэкономики республики.

В Махачкале готовится к открытию на базе ДГТУ проект «Фабрика процессов»

Проект реализуется с целью улучшения операционных и экономических показателей компаний Дагестана.

«Фабрика процессов» будет работать на площадке ДГТУ. На ее открытие из федерального бюджета направлено 4,5 млн рублей.

«Производственная площадка уже оборудована и укомплектована всем требуемым в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Федеральным центром компетенций в области производительности труда», – уточняет пресс-релиз ведомства.

Открытие фабрики пройдет после очной сертификации, в процессе которой специальная комиссия оценит материально-техническую базу созданной площадки, методические материалы и подготовленность тренеров.

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