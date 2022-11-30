Проект реализуется с целью улучшения операционных и экономических показателей компаний Дагестана.
«Фабрика процессов» будет работать на площадке ДГТУ. На ее открытие из федерального бюджета направлено 4,5 млн рублей.
«Производственная площадка уже оборудована и укомплектована всем требуемым в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Федеральным центром компетенций в области производительности труда», – уточняет пресс-релиз ведомства.
Открытие фабрики пройдет после очной сертификации, в процессе которой специальная комиссия оценит материально-техническую базу созданной площадки, методические материалы и подготовленность тренеров.