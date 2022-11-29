Около 26 улиц в столице Дагестана обновили в рамках нацпроекта «БКД»

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ленинском и Кировском районе Махачкалы завершился ремонт улично-дорожной сети, информирует пресс-служба Министерства транспорта Дагестана.

Так, в нынешнем году в двух районах модернизировано более 14 километров дорожного покрытия на 26 улицах.

«В процессе работ на всех объектах уложены два слоя нового асфальтобетона, нарисована разметка, размещены новые дорожные знаки», – отмечает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в поселке Ленинкент была отремонтирована улица Докузпаринская протяженностью 2,5 км, здесь появилось уличное освещение и построена ливневая канализация.



Уточняется, что в общем в 2022 году в Махачкале благодаря национальному проекту к нормативу приведут 40 объектов.