В Дагестане ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Ахмед-Наби Апашев

"Сегодня узнал скорбную весть - от нас ушел ветеран Великой Отечественной войны Ахмед-Наби Алиевич Апашев. <…> Это был умнейший и воспитаннейший человек, сохранивший ясность мысли, я часто приезжал к нему поговорить и спросить совета", — рассказал Дадаев.

Ветеран родился 13 февраля в 1926 году. С детства мечтал стать моряком, поэтому после окончания школы он поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище имени Фрунзе (ныне Санкт-Петербургский военно-морской институт). Великую Отечественную войну встретил в статусе курсанта училища, попал на фронт рядовым в 1942 году. Его вместе с другими курсантами направили на разминирование минных полей на Балтике и в Карелии. Доехал до Псковской области и, пребывая на линии фронта, встретил дни победы в окопах с другими героями.