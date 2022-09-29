В Махачкалинском торговом порту появилась собственная судоходная компания

На исполнение идеи ушло около 3 месяцев. Так, за оперативный срок сотрудникам организации удалось провести огромную работу по формированию в области морских транспортных услуг нового перевозчика.

«Судоходная компания порта на сегодняшний день прошла все требуемые процедуры для регистрации, получила лицензии и готова к работе. Отныне это не только предприятие, занимающееся лишь перевалкой различных грузов, но еще и судоходная компания. Мы планируем быть ближе к своим клиентам, изучаем новые маршруты работы, создаем максимально комфортные условия для грузовладельцев, улучшаем транспортную инфраструктуру», – поделился и. о. генерального директора Махачкалинского морского торгового порта Рустам Керимов.