Сергей Меликов посетил сборный пункт мобилизованных дагестанцев

Руководитель РД Сергей Меликов приехал в Каспийскую флотилию – на её площадке сегодня работает сборный пункт мобилизованных из разных городов и районов региона дагестанцев. После прохождения подготовки и боевого слаживания они войдут в ряды элитного полка морской пехоты Каспийской флотилии.

Напутствуя их, глава республики высказался: «Дорогие друзья, а теперь уже и наши боевые братья! Мы приехали навестить вас – тех, кто по воле Верховного Главнокомандующего, по призыву души и совести сегодня находится на этапе подготовки к защите рубежей нашей страны. Специальная военная операция была необходима, потому что несвоевременное принятие подобного решения могло привести к началу агрессии в отношении России. И тогда война пришла бы в наши города, сёла, дома.

И сегодня у нас неспокойно, потому что силы международной экспансии пытаются раскачать ситуацию, разобщить нас. Но у них это не получится. Дагестан и дагестанцы на протяжении многих десятилетий доказывали свою верность Родине, своим домам, родным и близким, и способность защищать их на любых рубежах. Мы гордимся, что сегодня среди дагестанцев есть Герои России, получившие это звание в период проведения спецоперации. Мы гордимся теми ребятами, которые сегодня в боевом строю. И мы гордимся вами, нашими земляками, которые сейчас пополнят ряды элитного полка морской пехоты Каспийской флотилии». Подробнее материал можно прочитать на официальном портале Главы Дагестана Сергея Меликова.