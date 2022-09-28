ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил сборный пункт мобилизованных дагестанцев

Сергей Меликов посетил сборный пункт мобилизованных дагестанцев

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28 сентября, 2022. Среда 16:44
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Сергей Меликов посетил сборный пункт мобилизованных дагестанцев

Руководитель РД Сергей Меликов приехал в Каспийскую флотилию – на её площадке сегодня работает сборный пункт мобилизованных из разных городов и районов региона дагестанцев. После прохождения подготовки и боевого слаживания они войдут в ряды элитного полка морской пехоты Каспийской флотилии.

Сергей Меликов посетил сборный пункт мобилизованных дагестанцев

Напутствуя их, глава республики высказался: «Дорогие друзья, а теперь уже и наши боевые братья! Мы приехали навестить вас – тех, кто по воле Верховного Главнокомандующего, по призыву души и совести сегодня находится на этапе подготовки к защите рубежей нашей страны. Специальная военная операция была необходима, потому что несвоевременное принятие подобного решения могло привести к началу агрессии в отношении России. И тогда война пришла бы в наши города, сёла, дома.

И сегодня у нас неспокойно, потому что силы международной экспансии пытаются раскачать ситуацию, разобщить нас. Но у них это не получится. Дагестан и дагестанцы на протяжении многих десятилетий доказывали свою верность Родине, своим домам, родным и близким, и способность защищать их на любых рубежах. Мы гордимся, что сегодня среди дагестанцев есть Герои России, получившие это звание в период проведения спецоперации. Мы гордимся теми ребятами, которые сегодня в боевом строю. И мы гордимся вами, нашими земляками, которые сейчас пополнят ряды элитного полка морской пехоты Каспийской флотилии». Подробнее материал можно прочитать на официальном портале Главы Дагестана Сергея Меликова.

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