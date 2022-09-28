Глава РД посетил сборный пункт мобилизованных дагестанцев

«С утра побывал в сборном пункте мобилизованных дагестанцев, где сейчас наши ребята из разных уголков республики, а теперь уже это мои боевые братья, проходят подготовку. Они пополнят ряды элитного полка морской пехоты Каспийской флотилии. Все они оказались здесь по призыву души и совести. Ребята хорошо понимают: если бы Россия не начала спецоперацию сейчас, война пришла бы в наши города, сёла и дома. Пообщался с ребятами – спокойные, крепкие, понимают, на что идут. И настрой у них хороший, боевой», – рассказал Меликов. Меликов озвучил, что всех резервистов обеспечили необходимым. «Конечно, некоторых ребят беспокоит, как сложатся судьбы их близких в период их отсутствия дома. Записали номера родных, все их жизненные проблемы будут решаться оперативно. Мы сделаем всё, чтобы наши бойцы могли спокойно проходить военную службу. Условия их жизни ничем не отличаются от тех, в которых живут военнослужащие-контрактники: в казармах комфортные спальные места, вкусно кормят, никаких жалоб нет», – подытожил руководитель республики.