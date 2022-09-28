Дагестанскую полицию возглавил полковник Сергей Власов

Сергей Иванович Власов на службе с 1997 года. Его карьера стартовала в качестве оперуполномоченного уголовного розыска ОВД Коминтерновского района. Далее он руководил этим подразделением в областном главке. С 2015 года Власов занимал должность первого заместителя руководителя управления МВД по Воронежу.

Стоит напомнить, что в мае заместитель главы МВД Дагестана и начальник региональной полиции Дмитрий Гутыря покинул пост, после чего занял должность руководителя управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.