Гости из 80 субъектов страны приняли участие в праздновании Дня города Махачкалы

Следуя аналитике обезличенных данных организации, самая многочисленная делегация приехала из Москвы – 18% от общего количества гостей города. Кроме того, в Махачкале побывали граждане из Тюмени, Ставрополя, Краснодара и Санкт-Петербурга. Меньше всего гостей прибыло с Чукотки, Алтая, из Магаданской области и Тывы. Это объясняется географической удаленностью этих субъектов и сложной логистикой. «Гости из различных субъектов отметились в Махачкале высокой онлайн-активностью. Так, в сети МегаФона во время празднования Дня основания Махачкалы 25 сентября они прокачали 28 терабайт данных. Это можно сравнить с публикацией 9 млн снимков в социальных сетях», – заявляет компания.