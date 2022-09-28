Встретили почётных гостей в аэропорту «Уйташ» Махачкалы заместитель главы кабмина региона Муслим Телякавов, руководитель Минкультуры РД Зарема Бутаева и лидер Минтуризма республики Эмин Мерданов. Посольство ОАЭ собирается организовать и провести в регионе «Дни культуры ОАЭ в Российской Федерации». Мероприятие пройдет в Махачкале на базе Аварского театра с 28 по 29 сентября.
В Махачкале пройдет Неделя культуры ОАЭ
- Автор Дарья
- 28 сентября, 2022. Среда 10:12
Вчера, 27 сентября, в Дагестан приехала делегация Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в РФ во главе с Чрезвычайным и Полномочным посолом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабера.
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