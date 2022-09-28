ЗАМАНА - Должность руководителя Следственного управления Дагестана занял Дмитрий Беляев

Должность руководителя Следственного управления Дагестана занял Дмитрий Беляев

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28 сентября, 2022. Среда 08:44
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Должность руководителя Следственного управления Дагестана занял Дмитрий Беляев

Дмитрий Беляев занял должность руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

Должность руководителя Следственного управления Дагестана занял Дмитрий Беляев

В прошлом Беляев находился на посту заместителя главы управления. Летом текущего года, когда должность покинул Анаталий Щуров, он начал исполнять обязанности руководителя. 27 сентября стало известно об утверждении Беляева на посту главы СУ СКР по Дагестану.

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