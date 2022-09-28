"Сегодня мы открываем первое на Северном Кавказе предприятие по производству медицинского кислорода "Трастфарма". Развитие здравоохранения пребывает на особом контроле Правительства Дагестана. В нынешнем году планируется ввести в работу ряд дополнительных медицинских объектов, купить и установить современное медицинское оборудование (379 единиц на 200 млн рублей), а также приобрести новые транспортные средства (91 единица на 83 млн рублей) для обеспечения жителей качественной и современной медицинской помощью", — высказался глава кабмина РД.
Абдулмуслимов добавил, что в прошлом из-за сложной эпидемиологической ситуации медицинские учреждения республики столкнулись с проблемой недостатка медицинского кислорода.