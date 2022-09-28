В Махачкале открылся первый в СКФО завод по производству медицинского кислорода

Предприятие по производству медицинского кислорода стоимостью более 120 млн рублей начало работу вчера, 27 сентября, в поселке Ленинкент Кировского района Махачкалы. Это первый такой завод на Северном Кавказе, информирует ТАСС.

"Сегодня мы открываем первое на Северном Кавказе предприятие по производству медицинского кислорода "Трастфарма". Развитие здравоохранения пребывает на особом контроле Правительства Дагестана. В нынешнем году планируется ввести в работу ряд дополнительных медицинских объектов, купить и установить современное медицинское оборудование (379 единиц на 200 млн рублей), а также приобрести новые транспортные средства (91 единица на 83 млн рублей) для обеспечения жителей качественной и современной медицинской помощью", — высказался глава кабмина РД.

Абдулмуслимов добавил, что в прошлом из-за сложной эпидемиологической ситуации медицинские учреждения республики столкнулись с проблемой недостатка медицинского кислорода.