ЗАМАНА - В Махачкале открылся первый в СКФО завод по производству медицинского кислорода

В Махачкале открылся первый в СКФО завод по производству медицинского кислорода

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28 сентября, 2022. Среда 00:38
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В Махачкале открылся первый в СКФО завод по производству медицинского кислорода В Махачкале открылся первый в СКФО завод по производству медицинского кислорода

Предприятие по производству медицинского кислорода стоимостью более 120 млн рублей начало работу вчера, 27 сентября, в поселке Ленинкент Кировского района Махачкалы. Это первый такой завод на Северном Кавказе, информирует ТАСС.

В Махачкале открылся первый в СКФО завод по производству медицинского кислорода

"Сегодня мы открываем первое на Северном Кавказе предприятие по производству медицинского кислорода "Трастфарма". Развитие здравоохранения пребывает на особом контроле Правительства Дагестана. В нынешнем году планируется ввести в работу ряд дополнительных медицинских объектов, купить и установить современное медицинское оборудование (379 единиц на 200 млн рублей), а также приобрести новые транспортные средства (91 единица на 83 млн рублей) для обеспечения жителей качественной и современной медицинской помощью", — высказался глава кабмина РД.

Абдулмуслимов добавил, что в прошлом из-за сложной эпидемиологической ситуации медицинские учреждения республики столкнулись с проблемой недостатка медицинского кислорода.

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