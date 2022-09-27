Награды высшей пробы привезут домой Виктория Исаева в весовой категории до 68 кг и Гаджилав Магомедов в весе до 70 кг.
Серебро в весовой категории до 63 кг взял Тамерлан Магомедов.
2 золотые и 1 серебро выиграли каратисты из Дагестана на международных соревнованиях в Ереване, информирует пресс-служба республиканского Минспорта.
Награды высшей пробы привезут домой Виктория Исаева в весовой категории до 68 кг и Гаджилав Магомедов в весе до 70 кг.
Серебро в весовой категории до 63 кг взял Тамерлан Магомедов.
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