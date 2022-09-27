ЗАМАНА - Каратисты из Дагестана победили на международном турнире в Армении

Каратисты из Дагестана победили на международном турнире в Армении

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27 сентября, 2022. Вторник 16:20
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Каратисты из Дагестана победили на международном турнире в Армении

2 золотые и 1 серебро выиграли каратисты из Дагестана на международных соревнованиях в Ереване, информирует пресс-служба республиканского Минспорта.

Каратисты из Дагестана победили на международном турнире в Армении

Награды высшей пробы привезут домой Виктория Исаева в весовой категории до 68 кг и Гаджилав Магомедов в весе до 70 кг.

Серебро в весовой категории до 63 кг взял Тамерлан Магомедов.

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