ЗАМАНА - В Лондоне на аукционе продадут перчатки Дарта Вейдера и волшебную палочку Гарри Поттера

В Лондоне на аукционе продадут перчатки Дарта Вейдера и волшебную палочку Гарри Поттера

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27 сентября, 2022. Вторник 15:52
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В Лондоне на аукционе продадут перчатки Дарта Вейдера и волшебную палочку Гарри Поттера

В Лондоне пройдет аукцион, где представят вещи персонажей популярных фильмов и сериалов. Об этом информирует издание Variety.

В Лондоне на аукционе продадут перчатки Дарта Вейдера и волшебную палочку Гарри Поттера

В общем в торгах поучаствуют более 1500 лотов, стоимость которых составит более 12,6 млн долларов. Среди памятных предметов, выставленных на продажу, — костюм Супермена, перчатки Дарта Вейдера, шлем Джеймса Бонда из киноленты 1967 года, хоккейная маска маньяка-убийцы Джейсона Вурхиза из хоррора «Пятница, 13-е», одеяния мастера Йоды из «Звездных войн», волшебная палочка Гарри Поттера, двойное кольцо Доктора Стрэнджа и другие любимые гиками вещи.

Сообщают, что аукцион пройдет с 3 по 6 ноября в Лондоне. Принять участие в торгах также можно онлайн или по телефону. Часть полученных средств направят на благотворительность.

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