ЗАМАНА - Дополнительные запасы топлива предусмотрели для теплоснабжения негазифицированных поселений Дагестана зимой

Дополнительные запасы топлива предусмотрели для теплоснабжения негазифицированных поселений Дагестана зимой

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27 сентября, 2022. Вторник 13:51
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Дополнительные запасы топлива предусмотрели для теплоснабжения негазифицированных поселений Дагестана зимой
Собрание оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учетом западных санкций прошло вчера, 26 сентября, под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Дополнительные запасы топлива предусмотрели для теплоснабжения негазифицированных поселений Дагестана зимой

Как проинформировал Абдулмуслимов, на данный момент в городах и районах подготовили 10,5 млн квадратных метров жилищного фонда (96 процентов от запланированной площади), 398 котельных (93 %), 19 центральных тепловых пунктов (95 %).

«Осуществлены работы по капремонту 137,8 км ветхих водопроводных сетей, 27,9 км – канализационных и 26 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. Для устранения возможных аварий и неисправностей на объектах ЖКХ, в организациях коммунального комплекса созданы резервы материально-технических ресурсов на сумму 36,6 млн рублей, это 92,6 % от плана», — заявил премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства РД.

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