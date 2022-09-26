Накануне, 24 сентября, каждый малыш прошёл скрининговое обследование на площадке Реабилитационного центра «Надежда». Завтра тех, кому необходима углубленная диагностика, дообследуют профильные врачи Детской республиканской клинической больницы.
«Эти дети оказались в крайне тяжелой ситуации, им сейчас необходима наша помощь и мы постараемся приложить все усилия для улучшения здоровья ребят. Детское Здравоохранение республики имеет необходимую базу и опытных экспертов, всегда готовых прийти на помощь тем, кому сложно» - высказалась Раиса Шахсинова.