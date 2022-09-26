«От всей души поздравляю всех дагестанцев, исповедующих иудаизм, с праздником Рош ха-Шана! Символизируя нравственное очищение, приверженность вечным ценностям добра, справедливости, милосердия, этот праздник наполнен надеждами на добрый и благополучный наступающий год. В эти дни памяти верующие традиционно подводят итоги пройденного пути, задумываются о будущем, молятся о мире, благополучии, здоровье своих родных и близких. Рош ха-Шана напоминает о том, что важно жить в согласии со своей совестью, совершать добрые дела, стремиться к взаимопониманию и согласию, духовному самосовершенствованию. Такие же ценностные ориентиры являются нравственным содержанием и других традиционных конфессий. Большого уважения заслуживает деятельность дагестанской еврейской общины, которая оказывает помощь и поддержку нуждающимся, приобщает молодежь к богатому историческому, духовному наследию, укреплению мира и согласия в обществе. В эти нелегкие дни мы все отчетливо понимаем, что обязаны не только беречь, но и достойно продолжать традиции предков, что на каждом из нас лежит колоссальная ответственность за Родину, за то, чтобы защитить и укрепить нашу Россию, которая столетиями строилась как общий родной дом для людей множества национальностей и разных вероисповеданий. Желаю всем, кто отмечает праздник, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, мирного неба над головой!» – говорится в поздравлении.
Глава РД поздравил иудеев республики с праздником Рош ха-Шана
- Автор Дарья
- 26 сентября, 2022. Понедельник 13:44
Руководитель РД Сергей Меликов поздравил иудеев региона с праздником Рош ха-Шана.
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