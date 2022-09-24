ЗАМАНА - В Сочи начался второй день форума «Вся Россия-2022»

В Сочи начался второй день форума «Вся Россия-2022»

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24 сентября, 2022. Суббота 15:03
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24 сентября в Сочи начался 2 день форума современной журналистики «Вся Россия-2022». Стоит напомнить, что мероприятие продлится до 28 сентября.

В Сочи начался второй день форума «Вся Россия-2022»

Сегодня на полях мероприятия запланирована презентация проектов Дагестана. Собравшиеся обсудят освещение Года народного поэта РД Расула Гамзатова в средствах массовой информации федерального и регионального уровня (в 2023 году).

Стоит заметить, что дагестанскую делегацию на форуме возглавляет лидер Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов. В составе делегации в мероприятии принимают участие депутат НС Дагестана Ильман Алипулатов, председатель Союза журналистов региона Али Камалов, главные редактора изданий, журналов, а также ТВ. От газеты "Замана" в форуме участвует главный редактор Арсен Юсупов.

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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